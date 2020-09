Pierres précieuses : joyaux de la nature

Une exposition sur les pierres précieuses a lieu au Muséum national d'Histoire naturelle, organisée par un célèbre joaillier. Des trésors naturels que certains ont la chance de porter en bague ou en collier, et qui se sont formés il y a parfois des millions d'années. Un monde minéral méconnu, alors que les réserves de cet établissement d'enseignement, de recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste, renferment l'une des trois plus grandes collections au monde de minéraux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.