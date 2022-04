Pigeons voyageurs : les recrues inattendues de l'armée

Dans cette cage, une escadrille sur le point de décoller. Les derniers pigeons voyageurs de l'armée française attendent les ordres. Une race plus musclée que les autres espèces reconnaissables à son bec, comme l'explique le sergent Sylvain, responsable du colombier militaire. Leur mission : rentrer le plus vite possible au colombier situé à 500 mètres plus bas. Grâce à leur sens de l'orientation surdéveloppé, les pigeons voyageurs retrouvent toujours le chemin de leurs colombiers, même à des centaines de kilomètres de chez eux. Une faculté exploitée par l'armée pendant plus d'un siècle, pour transmettre des messages pendant les guerres. Ce matin-là, c'est quasiment un sans-faute. Presque toute la troupe est rentrée à temps, sauf la jeune recrue. Les concours de vitesse sont aujourd'hui l'unique activité des 249 pensionnaires du colombier. Pour eux, il n'est plus question d'être envoyé au front. L'armée les conserve uniquement par tradition. Le sergent Sylvain les entraîne tous les jours et veille sur eux. Il est aussi le gardien d'un musée à la mémoire de ces oiseaux. 30 000 d'entre eux ont été engagés sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à un appareil photo placé sous leur ventre, certains ont même servi de drone avant l'heure. Dans la vidéo en tête de cet article, ces clichés aériens ont rapporté de précieux renseignements sur les camps adverses. Le travail de ces pigeons voyageurs a même sauvé des vies. En 1918, Cher Ami transporte un message capital qui sauve ainsi 194 soldats. Il sera décoré pour cet acte de bravoure. TF1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet