Pillages et violences en Guadeloupe : le couvre-feu pour l'instant inefficace

Ce samedi matin, dans la vidéo en tête de cet article, voici l'état dans lequel les gérants de ce supermarché ont retrouvé leur magasin. C'est le résultat d'une nouvelle nuit de pillage dans la plus grande commune de l'île, Pointe-à-Pitre. Malgré le couvre-feu instauré la veille entre 18h et 05h, une vingtaine de boutiques ont été vandalisées, notamment des bijouteries et des agences bancaires. Depuis leur balcon, les habitants ont aussi entendu des coups de feu. Des tireurs ont visé une voiture de la gendarmerie sans faire de blessés. Mais ces violences se sont étendues à d'autres communes de la Guadeloupe particulièrement au Gosier, à Saint-François et à Petit-Bourg. Dans certains quartiers, des véhicules et des maisons ont été incendiés. 31 personnes ont été interpellées en fin de journée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au sortir d'une cellule de crise ce samedi, a annoncé l'arrivée ce soir des 200 policiers et gendarmes qu'il avait promis ainsi que l'envoi entre dimanche et lundi des 50 membres du GIGN et du Raid. TF1 | Reportage Y. Hentgen