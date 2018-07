Pilotes de canadair, les pompiers du ciel

Notre pays s'est engagé dans la lutte contre les flammes qui frappe l'Europe du Nord, en plein cœur du mois de juillet 2018. D'ailleurs, on continue d'envoyer des renforts dans plusieurs pays, notamment en Suède. Environ trente hommes de la sécurité civile doivent quitter l'aéroport de Nîmes pour se diriger vers Stockholm. Les deux canadairs qui sont arrivés sur place vendredi 20 juillet ont déjà effectué plus de deux cent trente largages d'eau dans le ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.