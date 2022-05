Pilotes de chasse en formation : les "Top gun" français

Dans "Top Gun", ils s'appellent Maverick et Iceman. Dans le ciel de Cognac, ils s'appellent Hugo, Téo et Jean-Christophe. Leurs vocations de pilote de chasse ont toutes été influencées par la superproduction américaine et ses répliques culte. À l'école de l'aviation de chasse, comme dans la fiction, les échanges sont en anglais. Chaque année, dans l'armée de l'air, une trentaine d'aviateurs sont brevetées, pilotes de chasse. Hugo s'est engagé il y a six ans. Nous avons la chance de l'accompagner lors d'un exercice. Il reste encore deux années d'apprentissage avant d'être opérationnel sur un Rafale et un Mirage. En attendant, ils s'entraînent sur cet avion à hélices appelé PC-21 ou Pilatus avec une vitesse maximale de 700 km/h. Un instructeur dans chaque avion et décollage en patrouille. Les avions s'éloignent. Dans ce scénario, Hugo, derrière nous, doit défendre son espace aérien. On va être déclaré au-dessus et il devra ensuite déclencher une manœuvre pour nous détruire. Une manœuvre comme tant d'autres, extrêmement éprouvante. Il peut encaisser jusqu'à 8 g de facteur de charge tout en pilotant l'avion et son système d'armes. Pour eux, c'est un exercice de routine. T F1 | Reportage E. Lefebvre, M. Derre