Pilotes d'hélicoptères, les pièges du désert

Pour tout pilote d'hélicoptère, c'est un ennemi redoutable. Ce nuage de poussières qui avale l'appareil et balaie tous les repères. Le vent chaud du désert souffle sur la base aérienne de Djibouti lorsque nous rencontrons ce jeune pilote, Théo, prêt à partir en exercice à bord d'un hélicoptère gazelle et équipé comme toujours d'un gilet de survie. Le désert, Théo le connaît par cœur de manière virtuelle, car il a fait des heures de simulateur. Mais avec son instructeur, c'est la première fois qu'il apprivoise la manœuvre du poser-poussière. Cette dernière est utile pour déposer ou extraire un commando par exemple, infaisable sur le sol français. Impossible d'anticiper la nature du terrain, donc du nuage de poussières qui va quasiment les aveugler. Un apprentissage progressif et indispensable avant d'être engagé sur l'opération Barkhane par exemple. À Djibouti comme au Mali, la Lune disparaît totalement une dizaine de nuit par mois. Or, sans aucune pollution lumineuse, le pilotage devient alors extrêmement complexe. Tout repose alors sur ces jumelles de vision nocturne. Malgré les risques, ces vols de nuit sont quotidiens au Sahel. Les pilotes d'hélicoptère y sont en quelque sorte des anges gardiens, chargés de protéger les troupes au sol ou en urgence d'aller chercher d'éventuels blessés. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Le Goic