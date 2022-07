Pique-nique insolite : en famille pour voir passer les bolides

Le Mans Classic est le grand rendez-vous des passionnés de l'automobile. Ils sont venus de tout l'Hexagone et de l'étranger pour admirer les véhicules. Et cela commence par une étape au camping, où les camping-cars côtoient les véhicules anciens. De nombreux propriétaires ont installé leur campement près de leur bolide. Pour sa part, ce Parisien a opté pour sa vieille Citroën. "Ce sont les vacances avant les vacances. C'est un petit peu le goût du départ", se réjouit-il. À côté, l'heure est au petit-déjeuner pour ces amis venus de tout le pays. Autour du circuit, près de 8 000 voitures anciennes sont exposées tout le week-end. Romain, lui, est venu avec son Alpine de 1976, l'un des derniers modèles construits. Avec le beau temps, les amateurs sont au rendez-vous. Parmi les visiteurs figure cette famille de la région de Lyon, des amoureux de la mécanique depuis trois générations. Et sur la piste, les épreuves vont se poursuivre jusqu'à dimanche soir. Pour cette dixième édition, 200 000 personnes sont attendues. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec