Pique-nique royau : après la cérémonie, la fête

La rue est bouclée, une immense table installée. Tout le quartier s'est mobilisé pour fêter le couronnement de celui qui fait la une de tous les journaux, ce dimanche 7 mai 2023. Dans un immense parc où les écureuils vivent tranquillement leur vie, des centaines de convives se sont installés pour un pique-nique géant. Au menu d'un repas entre copines, la fameuse quiche royale fabriquée maison. On en viendrait presque à oublier quelqu’un. "Disons que le roi, c'est une opportunité pour nous de profiter de cette journée. Et ensuite, la journée vie par elle-même", s'exprime l'une d'elles. Le chic à l'anglaise, ce sont des nappes colorées, des lunettes surmontées de couronnes, des blocs de glace pour refroidir le champagne, des animaux avec des nœuds papillon et à côté un orchestre pour accompagner l’ensemble. En plein cœur de Londres, c'est une autre ambiance. Un établissement cinq étoiles a dressé une table fleurie qui offre aux passants des pâtisseries meringue citron. Et c’est un chef français qui est au fourneau. "Le roi aime beaucoup la crème citron. C'est pour ça que j'ai fait une tarte au citron", nous fait-il savoir. Autre festivité devant le 10 Downing Street, la demeure du Premier ministre britannique. La première dame des États-Unis est venue faire un petit coucou. Dans le très chic quartier de Mayfair, le champagne est de rigueur pour les adultes. Et pour les enfants, c'est un petit tour sur la réplique du trône royal. TF1 | Reportage F.X. Ménage et G. Vuitton