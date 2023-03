Piratage : comment sécuriser les cagnottes en ligne

Anne-Sophie Aubry n'en revient toujours pas. Elle s'est fait pirater plus de 200 euros sur le site numéro un de vêtements d'occasion dans notre pays. Toute sa cagnotte a disparu. Les hackers se sont connectés sur son compte à l'aide de données volées. Ils ont changé son mot de passe et son RIB pour transférer l'argent sur leur compte bancaire. Des centaines d'autres comptes ont été piratés. Est-ce une faille de sécurité de la plateforme ? Contactée, Vinted s'en défend et promet une indemnisation. Ce n'est pas le premier site victime de piratage. Vol de données, faux emails, annonces frauduleuses... Comment s'en prémunir ? Selon Gérôme Billois, expert en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. Les hackers sont de plus en plus inventifs. Nos cagnottes Internet sont-elles vraiment protégées ? Depuis 2019, la loi renforce la sécurité des achats en ligne via des Sms ou des doubles codes de vérification. Pour Mathilde Salimou, experte en technologies et cybersécurité, c'est un gage de confiance, mais ça ne suffit pas. Si vous êtes victimes d'une arnaque en ligne, portez plainte sans attendre sur le site approprié du gouvernement pour tenter d'obtenir réparation. TF1 | Reportage H. Despatureaux, C. Buisine, X. Boucher