Découvrez la première piscine pour chiens de France

Une piscine réservée aux chiens, les animaux semblent apprécier le principe à Mérignac (Gironde). Certes, la technique de nage est approximative, certains hésitent même à tremper une patte. Sur le bord, les maîtres, eux, n'ont pas le droit de se baigner, mais seulement de les sécher. Alors que beaucoup de piscines municipales ferment, acculées par leurs factures de gaz ou d'électricité, eux, ont trouvé la solution pour être rentable. L'entrée coûte 25 euros. Mais pour leurs bêtes, ces maîtres sont prêts à tout. Ici, ils s'amusent et profitent d'un peu de fraîcheur au mois d'août. "Ils ont ce besoin, comme nous. Les chiens souffrent encore plus que nous de la chaleur. Ça permet aux chiens de pouvoir se dépenser physiquement et psychologiquement", dit Laurence Pech, fondatrice de piscine Mouille tes pattes. À la sortie des vestiaires, eux aussi ont leur propre sèche-cheveux.