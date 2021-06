Piscine individuelle : les ventes explosent

Parmi les secteurs qui profitent à plein de la reprise, il y a celui des piscinistes. Effet du confinement, les Français n'hésitent plus à investir dans leur maison. Résultat, les professionnels sont débordés. Et il y en a pour toutes les bourses. Du nord au sud, les piscines poussent partout dans l'Hexagone. Il s'en est vendu près de 200 000 cette année, un record. Il y en a pour tous les goûts : en coque, ramener par hélicoptère ou des piscines installées dans des anciens conteneurs pour environ 15 000 euros. Mais celle qui se vend le plus c'est celle en béton. Depuis quelques mois, le leader français "Piscines Desjoyaux" est débordé par la demande. Elle est deux fois plus importante qu'en temps normal. Et les délais s'allongent. En effet, en ce moment, il faut compter jusqu'à six mois avant la pose d'une piscine. Mieux vaut donc être patient ou bricoleur. C'est le cas d'un agent immobilier. Il a décidé de faire lui-même les travaux. À la clé, jusqu'à 20 000 euros d'économie. De quoi susciter de nouvelles vocations. Il faut savoir que les forums pour pisciniste amateur se multiplient sur Internet. Avec trois millions de piscines, la France est le pays le plus équipé au monde, juste derrière les États-Unis.