Piscines : comment le luxe devient-il accessible ?

Elle se faisait attendre depuis plusieurs mois. La piscine d’un père de famille est arrivée. Pour concrétiser son rêve, il choisit une coque en résine, au prix de 17 000 euros, travaux et équipements compris. Il a fait le calcul, c’est bien moins cher qu’une piscine en béton. C’est une bonne affaire. Comme cette famille, les Français sont de plus en plus nombreux à craquer pour une piscine enterrée. C’est un rêve, de plus en plus accessible grâce à des modèles en résines ou en bois, vendus jusqu’à quatre fois moins chers que du béton. Alors, quel est le secret de ces prix défiant toute concurrence ? Pour le savoir, nous nous rendons à Perpignan. Dans une usine de fabrication de bassins en résine, il y en a à perte de vue. La marque en produit plus de 3 000 chaque année. Pour le directeur, ces coques prêtes à l’emploi, c’est la clé pour faire baisser la facture. Une fois réalisé, chaque bassin ne nécessite que trois à quatre jours d’installation, contre plusieurs mois de travaux pour une piscine en béton. Est-ce vraiment aussi robuste ? En tout cas, les clients en sont convaincus. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Clouzeau.