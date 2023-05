Piscines et parcs aquatiques : comment économiser l'eau ?

Pour le parc aquatique, "Paradise Aventure", d’Argelès-sur-Mer, c’est le jour de l’ouverture annuelle, et des premières sensations fortes pour les clients. Mais dans un département en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte, il a fallu s'adapter en coulisse, pour pouvoir ouvrir cette année. Aujourd’hui, Nicolas Perpigna, directeur du parc de loisirs "Paradise Aventures", a réussi à réduire de plus de 50 % la consommation d’eau de son parc, par rapport à l'an 2022. C'est le résultat d'un travail avec les autorités. En plus, les eaux usées qui résultent des lavages, vont être réutilisées. Plus question d’en perdre une goutte, grâce à une cuve de stockage. À quelques pas du parc, Pierre-jean Savoldelli, l'agriculteur qui pourra en profiter, pour sauver quelques arbres de son verger. Toutes les initiatives sont bonnes pour ne plus gaspiller l’eau. À Perpignan, les eaux des lavages de filtres de la piscine municipale vont aussi avoir une deuxième vie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Perrot, E. Alonso