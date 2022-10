Piscines municipales : chauffées à moindre coût

Quatre bassins, 1,7 million de litres d'eau et une température presque tropicale, il n'y a aucun problème de confort au centre aquatique du Val d'Europe en Seine-et-Marne. Comme l'explique Christiane Gbenou, responsable du Pôle superstructures - Patrimoine bâti Val d'Europe Agglomération. Si l'agglomération n'est pas horrifiée par l'augmentation des tarifs du gaz, multipliés de cinq à huit fois au fil des mois, c'est parce qu'elle n'en dépend pas. Il y a dix ans, lors de la conception de l'infrastructure, elle avait choisi de nouer un contrat avec un data center. Moyennant finance, la chaleur récupérée des serveurs grâce à des conduites garantit 24h/24 une eau à 55°C. "Avec cette énergie de récupération, c'est 15 à 20 % moins cher qu'avec le gaz actuellement. Et en plus, c'est un tarif qui est stable, pérenne sur le temps parce qu'il n'est pas impacté par les énergies fossiles", rassure Jean-Marc Solari, directeur de la communication Dalkia Île-de-France. Avec les autres bâtiments de la commune desservis, il y a aussi et surtout une économie de 5 800 tonnes de CO2 par an. C'est la même logique pragmatique à Desvres dans la Nord. La communauté de communes et l'usine ArcelorMittal ont trouvé comment exploiter la chaleur fatale, le nom donné aux calories dont personne ne profite. De l'eau à 50°C, des chaudières à gaz pour compenser les baisses d'activité de l'usine, l'installation et son coût en valent la chandelle. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, V. Lamhaut, M. Simon Le Gall