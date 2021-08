Piscines privées : quand le rêve vire au cauchemar

Une piscine sur sa terrasse, voilà de quoi faire rêver. Un rêve qui a bien failli tourner au cauchemar pour ce particulier. Il y a deux ans, il a fait appel à une entreprise de construction, mais celle-ci a enchaîné les malfaçons et le chantier s'éternise. La liste des dépenses supplémentaires n'en finissait plus de s'allonger. Finalement, la société a déposé le bilan. Heureusement pour Emmanuel, il n'a pas eu à payer la dernière facture de 5 400 euros et la justice lui a donné raison. Pour réparer les dégâts, il a dû faire appel à un second professionnel. Ce cas est loin d'être isolé. Il existe même des médiateurs spécialisés. Moyennant quelques centaines d'euros, ils règlent les litiges. Laurent Chouraqui est l'un de ces experts et en ce moment, il ne manque pas de travail. “La demande est énorme. Les vraies professionnelles établies plus longtemps sont surchargées de travail, ça laisse de la place à des opportunistes”, nous confie-t-il. En voici un exemple : l'entreprise a installé un revêtement inadapté. Résultat, il se décollait à plusieurs endroits. Et malgré deux lettres recommandées, le professionnel refusait de reconnaître sa responsabilité. L'expert a convaincu l'artisan de changer le revêtement pour une matière adaptée. Sans lui, il pense que l'affaire aurait terminé en judiciaire. Pour éviter les problèmes, mieux vaut privilégier l'une des 1 300 entreprises partenaires de la fédération des professionnels du secteur. Il y a une certaine sécurité pour le particulier lorsqu'il fait faire un devis. Avec la garantie décennale, une entreprise sérieuse doit s'assurer du bon fonctionnement du bassin pendant dix ans. Un élément important du contrat qui permet d'éviter les mauvaises surprises.