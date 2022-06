Piscines : vont-elles devoir fermer tout l'été ?

Ce week-end, il y a encore des nageurs dans les piscines municipales d'Avignon. Mais à partir du 1er juillet, la plupart seront fermées au public tout l'été. Dans un quartier populaire ou en plein centre-ville, quatre piscines municipales sont concernées par ces fermetures. En cause, la flambée du coût de l'énergie. La municipalité doit faire des économies au détriment des nageurs. La mairie renvoie les gens vers le stade nautique, qui lui, restera ouvert. Mais il est excentré, à cinq kilomètres du centre-ville. Et à huit euros l'entrée, c'est trois à quatre fois plus chère que les autres piscines. C'est décourageant pour beaucoup de monde, sans compter toute la logistique autour. À 200 kilomètres d'Avignon, dans les Alpes-Maritimes, le village d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence) va passer l'été sans piscine. Habituellement, elle se refait une beauté au mois de juin pour accueillir les familles et les touristes. Cet été, elle restera fermée. C'est la sécheresse qui est en cause. Et si les habitants ont prévu de faire de la rivière qui borde le village un plan B, malheureusement, elle aussi, manque cruellement d'eau. TF1 | Reportage D. Piereschi, L. Huré, E. Pépin