Le piton de la fournaise, l’un des volcans les plus surveillés au monde  

C’est l’un des volcans les plus actifs et les plus connus du monde. Le Piton de la Fournaise, sur la côte est de l’île de la Réunion culmine à plus de 2600 mètres d’altitude. Une équipe de scientifiques vient y effectuer des relevés tous les mois en se frayant un passage entre les fumerolles. Un vaste système de surveillance, composé de stations sismiques, de sondes et de caméras est installé sur ses pentes et tout autour pour prévenir les autorités en cas d’activité sismique anormale.