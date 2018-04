Piton de la Fournaise, nouvelle éruption spectaculaire

Le mardi 3 avril 2018, plusieurs touristes et habitants de La Réunion, très attachés à leur volcan le Piton de la Fournaise, assistaient à la première éruption. Pour la deuxième fois en un mois, il s'est réveillé. Les fontaines de magma faisaient environ 30 mètres de hauteur tout le long des fissures du cratère. Un événement sans danger qui offrait un spectacle impressionnant pour le public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.