Pizza contaminée à la bactérie E.coli : comment les enquêteurs ont remonté la piste

Début février, l'alerte émane d'hôpitaux pédiatriques. Treize enfants dans cinq régions du nord et de l'ouest souffrent de graves infections rénales à cause de la bactérie Eschericia coli. Le nombre est anormalement élevé même si ce type d'infection est suivi en permanence dans ce laboratoire, comme l'explique le Dr François-Xavier Weill, du Centre national de référence des E.coli à l'Institut Pasteur. Et c'est dans ce laboratoire que l'enquête commence. Il détermine s'il y a un lien entre tous ces cas. Le centre analyse alors l'ADN des bactéries retrouvées dans les prélèvements des patients. A Santé publique France, une autre enquête a déjà commencé. Chaque famille des malades est appelée et soumise à un questionnaire minutieux. En cas de trou de mémoire, les enquêteurs utilisent notamment les cartes de fidélité dans les magasins. Voilà comment la piste des pizzas de la marque Buitoni émerge. En mi-mars, il y avait deux décès. Le nombre de cas ont doublé et neuf régions sont concernées. Trois malades sur quatre ont consommé ces pizzas. La découverte d'une pizza contaminée va entraîner, le 18 mars dernier, le retrait immédiat des produits des rayons et la réalisation de prélèvements dans l'usine de fabrication. Les résultats ne sont pas encore tombés. Mais pour les autorités sanitaires, le lien entre les 41 cas désormais recensés et les pizzas ne fait plus aucun doute. Mais où la bactérie s'est-elle glissée ? Dans la farine, la sauce ou un autre ingrédient ? L'enquête est loin d'être terminée. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Croccel