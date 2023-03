Pizzas contaminées : l'usine Buitoni suspend sa production

À l’usine Buitoni de Caudry, ce vendredi soir, le parking est vide, les salariés sont tous partis, la production a cessé dès hier. Après les scandales de pizzas contaminées en 2022, la production avait pourtant repris timidement. C’est un retournement de situation. La direction du groupe Nestlé à qui appartient Buitoni, et que nous avons pu joindre au téléphone, évoque un effondrement des ventes. La direction de Nestlé parle d’une suspension de l’activité de l’usine. Pour le maire de Caudry, c’est bien pire. Dans le centre-ville de Caudry, c’est l’incompréhension. Estelle, qui vend des chaussures, n’est pas surprise par cette décision. Elle craint les conséquences économiques. “C’est sûr, c’est quelque chose qui fait peur parce que ça va faire des emplois en moins et donc, du pouvoir d’achat en moins et les gens vont moins consommer forcément”, selon elle. Les syndicats de l’usine Buitoni de Caudry font savoir qu’ils rencontreront la direction fin mars. Ils sauront si la production peut reprendre ou pas. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette