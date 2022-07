Pizzas : quand l’affaire Buitoni plombe les ventes

Sur l’une des vitres du rayon surgelé, l’affiche « Rappel de produit Buitoni, porteur de la bactérie E.coli » est encore présente, ce vendredi 29 juillet matin. Forcément, cela ne donne pas envie de s’attarder devant les pizzas. Les ventes de pizzas surgelées ont chuté de 34% depuis mars. C’est la dernière conséquence d’un scandale sanitaire qui dure depuis quatre mois. Il y a eu 56 contaminations, et deux enfants décédés. Les parents sont dévastés. L’usine Buitoni est perquisitionnée et fermée temporairement. On se souvient des images chocs de l’intérieur. Le groupe Nestlé se fait discret. Il n’y aura aucune interview. Ils diffusent juste une vidéo affirmant qu’ils cherchent à comprendre ce qui s’est passé. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Quel est le bilan provisoire ? Pourquoi l’usine ne redémarre-t-elle pas ? Nous avons posé ces questions et d’autres, par mail. Voici une partie des réponses du groupe : « Plus de 2000 analyses sont en cours sur les produits finis et les produits finis ». TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Poujol, Z. Ajili