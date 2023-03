Pizzas surgelées : peut-on se remettre d'un scandale alimentaire ?

Dans les caddies, plus de pizzas surgelées pour deux clients, habitués des grandes surfaces. Les ventes baissent, plombées par la chute libre de Buitoni. La marque annonce elle-même qu'elle séduit désormais deux fois moins de clients. Peut-on se relever après un scandale alimentaire ? On peut citer l'exemple de Kinder et sa maison mère Ferrero. Il y a presqu'un an, trois mille tonnes de chocolat sont retirés en urgence des rayons. Des cas de salmonellose seraient liés à la consommation de ces produits. Un retour en grâce bien aidé par une opération transparence de grande ampleur, des excuses publiques du patron de Ferrero France en Une d'un journal et un numéro vert pour les clients. Même stratégie en 2013 pour Findus. La marque révèle elle-même que ses plats préparés aux bœufs sont en fait élaborés à base de cheval. Les ventes plongent, mais pour un an seulement. Findus, c'est surtout du poisson surgelé. Un groupe, plusieurs marques, c'est également ce qui a permis à Lactalis de passer la crise, après l'affaire du lait infantile contaminé. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Rey, P. Corrieu