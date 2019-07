Place de la Concorde : un bain de foule prolongé pour Emmanuel Macron

Sous le signe d'une coopération européenne, le défilé du 14 juillet 2019 a pour thème "Agir ensemble". Après le traditionnel événement, le président de la République a salué les personnalités sur la tribune présidentielle. Parmi elles figuraient les membres du gouvernement, des dirigeants européens, et les familles des blessés de l'armée. Emmanuel Macron sera ensuite attendu à l'Elysée pour un déjeuner avec ses invités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.