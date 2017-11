Quelle place pour le féminin dans la langue française ?

Emmanuel Macron prononcera ce samedi un grand discours sur les violences faites aux femmes. Un combat qui passera aussi par les changements de mentalité. La féminisation de la langue française en est un des chantiers. Le Premier ministre en a d'ailleurs posé la première pierre cette semaine. L'Académie française promet également d'y réfléchir. D'autant plus que dans notre histoire, la domination du masculin n'a pas toujours été la règle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.