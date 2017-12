Place Publique : dernière ligne droite avant l'élection à la présidence des Républicains

De l'élection à la présidence du parti Les Républicains à la tournée africaine d'Emmanuel Macron, en passant par le ralliement de Thierry Solère à la République en marche et l'encadrement des frais de mandat des députés, retour ce qui s'est passé dans l'arène politique cette semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 03 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.