Piégés en un clic par des placements financiers trop alléchants

Des sites internet nous proposent de faire fructifier notre argent en investissant pour nous dans le Bitcoin, le vin, le vinaigre balsamique, ou même en achetant des vaches pour les louer aux éleveurs. L'autorité des marchés financiers met régulièrement à jour une liste noire de ces arnaques aux placements. Mais l'imagination des escrocs semble sans limite. Ces plateformes en ligne sont souvent basées à l'étranger et leurs méthodes commerciales sont redoutables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.