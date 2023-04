Plage de Floride : une lutte sans fin

Pour les vacanciers de passage à Miami Beach, faites attention, car le risque d'être dérangé durant le farniente sur la plage est actuellement très élevé. Le secteur où se trouvent ces touristes vient tout juste d'être terminé et réaménagé, et il en avait bien besoin. C’est pour cette raison que tout à côté des baigneurs, les travaux continuent pour agrandir cette plage qui avait perdu les deux tiers de sa surface. C’est encore plus clair depuis les aires. Sur la droite, la partie de la plage érodée, et sur la gauche celle qui a été remblayée. Un chantier colossal de 40 millions d'euros où chaque jour 200 camions déversent du sable. Mais pourquoi la ville a-t-elle besoin de faire ça ? D'abord, pour le confort de ses touristes, sept millions chaque année et dix milliards d’euros pour l'économie locale. Ensuite pour protéger l'habitat des espèces endémiques comme les tortues de mer. Enfin, pour la sécurité des habitations situées au plus près de l’eau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher