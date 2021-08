Plages de rêve : à la découverte de la côte sauvage du Monténégro

La plage d'Ulcinj à Monténégro n'a rien à envier à celles aux Seychelles ou aux Maldives, même si la destination peut sembler moins exotique. Sur la mer Adriatique, juste derrière la frontière albanaise, elle étire ses 13 km de sables brins, fins comme du sucre et si chauds. Ulcinj, la plus grande plage du Monténégro, l'une des plus belles du monde, est à deux heures d'avion de Paris. Elle est paradisiaque, sauvage et surprenante. En ce début d'été, après une année éprouvante, les touristes sont encore rares. Aucun Français ne pointe à l'horizon. Mais cette femme venue d'Allemagne savoure sa quasi solitude. Les plages sont sûres, propres. "C'est un paradis. On a un panorama sur les montagnes au fond", se réjouit un vacancier. Ajoutées à la liste, une température moyenne de 30°C en été et une eau cristalline à 25 couronnent le tout. Mais ces chiffres ne sont pas les seuls qui plaisent aux vacanciers. Ceux qui comptent leurs euros peuvent s'offrir des vacances de luxe, accessibles à tous. Vous ne déboursez que cinq euros la journée pour un matelas suspendu, trois euros pour un cocktail, et vingt pour une nuit à l'hôtel. Les prix défient toute concurrence. Surprenante encore, vous pouvez aussi profiter d'un spectacle hors du commun. À l'autre bout de la plage, ces vaches font bronzette sans crème solaire. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.