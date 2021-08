Plages de rêve : à la découverte des Outer Banks aux États-Unis

C'est une question d'échelle. Pour mesurer l'immensité de ce paysage, il faut prendre de la hauteur. Nous survolons l'une des plus longues plages des États-Unis. "Outer Banks est une longue bande de sable très étroite. Il faut la voir depuis le ciel parce qu'au sol, vous ne vous en rendez pas compte", précise Kate Hauch, pilote et instructeur de vol. Sur la côte-est, les Outer Banks en Caroline du Nord dessinent une barrière naturelle. 320 km de sables se détachent du continent, à part et hors du temps. Il n'y a que des maisons en bois style belle époque, fastueuses, un peu rétro, qui nous ramènent au début du siècle. En 1903, les frères Wright y réussissent à faire voler le premier engin motorisé de l'histoire. Les Américains aiment cette plage pour l'immensité qu'elle propose. Ils ont ce sentiment d'être un peu seuls au monde, loin de la foule, alors que deux millions de touristes viennent y bronzer chaque année. "C'est comme une plage privée, mais publique. C'est parfait", se réjouit une vacancière. Les touristes l'ignorent peut-être, mais cette plage est surnommée le "cimetière de l'Atlantique". Pendant des siècles, des centaines de bateaux essayant de rejoindre l'Amérique s'y sont échoué. À commencer par les colons espagnols au XVIe siècle qui ont laissé des mustangs comme héritage. Quand le soleil décline à Outer Banks, il fait encore 28°C. La plage s'allonge, les temps de vacances s'étirent, on ne voudrait jamais rentrer.