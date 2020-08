Plages des Sables-d'Olonne : faut-il vraiment les fermer ?

Ce sera désormais un après-midi sans plage ou presque pour les vacanciers des Sables-d'Olonne en Vendée. Le maire de la station balnéaire a interdit dès aujourd'hui l'accès aux plages. La mesure a été prise pour éviter la surfréquentation et limiter ainsi la propagation du coronavirus. À marée haute, l'espace est trop étroit pour que les 35 000 plagistes respectent la distanciation physique.