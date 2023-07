Plages : ils traquent les chauffards des mers

Aux abords de la presqu'île de Giens, un bateau navigue trop vite, c'est une infraction. Dans la bande des 300 mètres à partir du littoral, la vitesse est réglementée à 10km/h maximum. Comme sur les routes, les policiers sont là pour faire respecter le Code maritime. Les papiers des vacanciers sont en règle, ils ne seront pas verbalisés pour cette fois. La brigade nautique d'Hyères patrouille tous les jours en mer l'été. "Les gens en vacances oublient les règles. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai. Les gens sont en vacances, donc ils s'affranchissent de tout, sauf que non. Sur l'eau, il y a les mêmes règles que sur la route", affirme le commissaire Grégory Vuillermet, de la Police nationale à Hyères. Voilier, canoë, kayak, scooter des mers... À cette période, des centaines d'embarcations naviguent en même temps. Les policiers surveillent la moindre dérive. Plus de prévention que de répression pour la brigade nautique du Var, et surtout, la vérification des équipements obligatoires. Gilet de sauvetage, extincteur, fusée de détresse, s'ils manquent sur le bateau, les plaisanciers risquent une amende de 1 500 euros. Ces contrôles sont récurrents l'été pour garantir la sécurité des vacanciers en mer. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot