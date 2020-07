Plages, piscines : comment prévenir le risque de noyade

La noyade provoque au moins un millier de décès chaque année. Un bilan qui est sans cesse en hausse depuis 2015. Alors, sur les lieux de vacances comme dans le Var, les secours multiplient les séances de prévention avec des cours de natation pour petits et grands. Les plages isolées sont l'un des grands dangers pour les secouristes car en cas de problème, les délais d'intervention sont plus longs.