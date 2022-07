Plages privées : coup de chaud sur les prix

Cette famille et leurs amis ont décidé de s’offrir une journée plage privée. Un plaisir qui n’a jamais été aussi cher. À la “Plage de Sophie” à Saint-Cyr-les-Lecques (Var), le transat a augmenté de 1 euro par rapport à l’année 2021, soit 21 euros la journée et 12 euros le parasol. Souvent s’ajoutent les boissons, mais aussi la restauration. Là aussi, les prix ont augmenté. Un peu plus loin, chez “La Siesta”, une autre plage privée, le transat est passé de 17 à 20 euros. Jean-Michel Perfumo, le gérant, justifie cette augmentation par de nombreux investissements qu’il a dû réaliser, près de 200 000 euros pour des travaux, et l’achat de matériels neufs. Si certains n’hésitent pas à débourser près de 80 euros pour une journée, pour d’autres, du côté de la plage publique, la plage privée est un plaisir de moins en moins accessible. Pourtant, il s’agit d’un luxe qui rencontre une clientèle importante. Ces plages privées affichaient presque toutes complètes, actuellement. Et, parfois, les transats sont réservés une semaine à l’avance. T F1 | Reportage L. Huré, H. P. Amar