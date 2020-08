Plages varoises : premier chassé-croisé sur le sable

Les nouveaux arrivants ne passent pas toujours inaperçus sur le chemin de la plage. Ceux qui profitent de leur dernier bain de soleil ne sont pas aussi difficiles à identifier. Si les juilletistes avaient meilleures mines, les aoûtiens, eux, avaient le sourire. Dans le Var, nos journalistes ont fait les départs et les arrivées des vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.