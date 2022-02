Plan d'aides : qu'attendent les agriculteurs ?

Les éleveurs et agriculteurs sont plutôt sceptiques suite à l’annonce du plan d’aides au Salon de l’agriculture. Certains considèrent qu’il faudra absolument aider tout le monde. En cause, beaucoup, ici, sont confrontés à des hausses de prix du blé, du maïs qui pourraient être amplifiées par cette guerre en Ukraine. Nourrir les bêtes leur coûte de plus en plus cher. Ils ont donc deux attentes principales. La première, c’est de limiter ces augmentations. C’est d’ailleurs ce qui semble prévu par le gouvernement dans ce plan. La deuxième, c’est une meilleure rémunération face à la grande distribution, ce qui est tout aussi urgent. Les négociations commerciales se terminent dans quelques jours. Ce sera le 1er mars prochain. Tf1 | Duplex V. DEPRET