Plan de relance de la Commission européenne : 750 millions d'euros pour quoi faire ?

Dans ce contexte d'épidémie sans précédent, la Commission européenne a proposé cette semaine un plan d'aide inédit de 750 milliards d'euros. Ils viennent s'ajouter à une première enveloppe de 540 milliards. L'ensemble représente 10% du PIB des 27 pays membres. Cette somme, l'Union européenne va l'emprunter en son nom. Deux tiers seront distribués en subvention directe, qui ne seront jamais remboursés, et le reste sous forme de prêt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.