Plan de relance européen : des négociations au point mort

Cela fait maintenant trois jours que les Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles. Au cœur des discussions, le plan de relance européen d'une valeur de 750 milliards d'euros. Sur le sujet, deux camps s'affrontent. D'un côté Angela Merkel et Emmanuel Macron, soutenus par les pays du Sud, qui souhaitent davantage de subventions. De l'autre, les "radins" qui veulent davantage de prêts. Cet accord devant se faire à l'unanimité, les nerfs sont mis à rude épreuve. Un accord est-il en passe d'être conclu ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.