Plan de sauvetage : l'État va-t-il racheter les petits commerces des centres-villes ?

Pour faire face à la crise, la Caisse des dépôts se dit prête à racheter les fonds de commerce de ceux qui sont le plus en difficulté. Elle proposera ensuite des loyers raisonnables aux gérants, et de leur permettre de passer les mois les plus compliqués. Entre six et 10 000 commerces partout dans l'Hexagone pourraient être concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.