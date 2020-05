Plan d'économies chez Renault : quatre sites concernés, des salariés déjà en grève

Le groupe Renault a annoncé qu'il va supprimer 15 000 postes dans le monde dont 4 600 dans l'Hexagone, soit 10% de ses effectifs. Fini donc la course aux volumes et l'expansion industrielle à travers le monde. Quatre sites sont principalement concernés par ce gigantesque plan d'économies. Certains se sont d'ailleurs mis en grève ce vendredi. Le groupe a également stoppé son activité au Maroc, en Russie ou encore en Chine pour redynamiser ses meilleures usines en France.