Plan d'urgence : où la France va-t-elle trouver ses milliards ?

Pour éviter une vague de licenciement, l'Etat a décidé de financer le chômage partiel. Ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres. Jeudi, le Parlement a adopté un plan d'urgence de 110 milliards d'euros, loin des 45 milliards prévus il y a quelques semaines. Où le gouvernement va-t-il trouver cet argent ? Devra-t-il s'endetter ? Qui paiera ? Et quand faudra-t-il rembourser ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.