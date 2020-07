Plan social chez Air France : suppression de 7580 postes d'ici 2022

Fortement secoué par la crise sanitaire, comme l'ensemble du secteur aérien, le groupe Air France a confirmé ce vendredi matin la suppression de 7580 postes d'ici 2022. Ce sont pour l'essentiel des départs non remplacés ou volontaires. L'arrêt des liaisons régionales entre Orly et Nantes, Orly et Bordeaux, Orly et Lyon, a été également acté. Des liaisons qui peuvent se faire en moins de deux heures trente par le train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.