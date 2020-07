Plan social chez Nokia : des salariés et des habitants venus manifester à Lannion

Le géant des télécommunications Nokia prévoit la suppression de 400 postes sur 770 à Lannion (Côtes-d'Armor). Une information qui a poussé l'intersyndicale à appeler à manifester ce samedi matin. Outre les salariés, des familles, des riverains, des retraités, et même des curés se sont également déplacés en guise de soutien. De quoi appuyer l'importance du secteur pour la région de Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.