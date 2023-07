Plastique recyclé : vos efforts sont-ils vraiment récompensés ?

C'est l'heure du pique-nique sur l'étang, en images, aux portes de Paris. Depuis dix ans déjà, cette famille tri religieusement le plastique consommé au quotidien. Le père de famille explique qu'il y a un long chemin à parcourir. Le chemin pourtant avait bien commencé. Avec la collecte de plastique dans les poubelles jaunes, les Français jouent de plus en plus le jeu. Ensuite le traitement, le plastique usagé reconditionné, puis transformé en flocons pour d'autres utilisations. Mais ce processus coûte cher. Alors que ces derniers mois, le plastique neuf, lui fabriqué avec du pétrole, est redevenu très bon marché. En un an et demi, le prix du baril a presque été divisé par deux. Conséquence logique, le plastique neuf est bardé à 1000 euros la tonne en moyenne aujourd'hui. Alors qu'actuellement, la tonne de plastique recyclé, elle vaut 700 euros de plus. Les industriels privilégient donc le plastique neuf. Et dans le camp d'en face, celui des producteurs de plastique recyclé, comme en Haute-Savoie, on lance une alerte rouge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage, S. Thizy