Plateformes Internet : bientôt la fin de l'impunité en ligne ?

“Ce produit est une contrefaçon. Il n’est pas dans sa boîte d’origine”. Sur les grands sites de vente en ligne, ce genre de commentaire sur les articles pourraient devenir de l’histoire ancienne. L’Union européenne vient de se mettre d’accord pour contraindre les géants du net à retirer tout contenu illicite dès qu’ils en ont connaissance et de vérifier l’identité réelle des vendeurs avant de proposer leur produit. Les plateformes Internet concernées sont uniquement les plus grandes : Google, Amazon, Facebook , Aliexpress, Apple, eBay, par exemple. En plus des produits contrefaits ou dont la vente est illicite en Europe, elles devront aussi contrôler et retirer les publications illégales de leur site Internet. On pense, par exemple, à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 suite à des vidéos haineuses publiées sur les réseaux sociaux. Ces géants du numérique ont bataillé ferme contre cette nouvelle réglementation européenne. Et une sanction financière jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial est prévue si les plateformes ne font rien. L’objectif est de leur forcer à contrôler leur contenu et donc, à dépenser de l’argent. T F1 | Reportage P. Gallaccio, H. Corneille, Q. Trigodet