Plats cuisinés : le grand retour des bocaux

Les plats cuisinés en bocaux reviennent à la mode. Plus esthétiques que la conserve en métal, ils sont aussi une garantie de fraîcheur et de goût. Ils se vendent en moyenne deux fois plus cher que les boîtes de conserve. Pour convaincre les acheteurs, les commerçants mises sur les plats du terroir. Désormais, un produit cuisiné sur sept est vendu en bocal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.