Plats pour bébé : pourquoi sont-ils si chers ?

Petits pots, compotes, plats préparés, le choix peut vous sembler anodin, mais pour les parents, il est crucial, car ces produits coûtent cher. À première vue, deux pots de compote sont presque identiques, pourtant l’autre, pour enfant, coûte un euro quarante-neuf de plus le kilo que celui pour adulte. Comment expliquer cette différence ? Les produits pour bébé sont-ils de meilleure qualité ? Nous sommes allés poser la question au producteur. Parmi les pommes de Patrice Raujol, toutes ne pourront pas servir à la nourriture pour bébé, car il faut répondre à un cahier des charges très strict. Nous retrouvons les pommes de Patrice dans l’usine de l’un des géants du secteur. Par an, 130 millions de pots y sont fabriqués. Toutes les étapes sont minutieusement contrôlées par des machines sophistiquées, et cela fait aussi monter les prix. Chaque produit est soumis à pas moins de 300 contrôles en moyenne. Et ce n’est pas tout, quand il s’agit de leurs enfants, les parents semblent prêts à mettre la main au porte-monnaie. La preuve, c’est que le bio pour bébé, bien que plus cher, cartonne au point que cette usine du Sud-Ouest en a fait sa spécialité. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Viera, C. Souary