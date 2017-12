La playlist de l'année 2017

L'année 2017 se termine sur une note variée des plus grands tubes répertoriés. Le phénomène mondial de la chanson est décernée à "Despacito" qui fut un franc succès sur le net. Il y a également le titre "Shape of you" d'Ed Sheeran qui a été numéro un dans plus de 50 pays. Quant aux découvertes de l'Hexagone, les textes parlant de Gauvain Sers et la voix velouté de Juliette Armanet sont une promesse pour l'année à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.