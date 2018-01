Le playlist de la semaine : Camille Lou, Barbara Pravi et "Dirty Dancing"

Au sommaire de cette édition : surnommée "la Sheila des temps modernes", Camille Lou a été découverte par le grand public sur les planches de "Danse avec les stars". La jeune femme a repris les plus grands tubes de Sheila dans son album couleur vintage. Âgée de 24 ans, Barbara Pravi a déjà à son actif une comédie musicale, les premières parties de concerts de Florent Pagny et des textes sur sa vie. Et le film "Dirty Dancing" fête ses trente ans. À cette occasion, sa comédie musicale, vue par 700 000 spectateurs en 2015, revient sur scène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.