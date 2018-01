Le playlist de la semaine : Mylène Farmer, HollySiz, Opus Jam et Clément Palomba

Au sommaire de cette édition : Mylène Farmer revient avec son tout nouveau titre "Rolling Stone". Rencontre avec la star de la pop Cécile Cassel alias HollySiz. Opus Jam et Clément Palomba sont respectivement notre découverte et notre image de la semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.