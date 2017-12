Le playlist de la semaine : U2, Ibrahim Maalouf et Bigflo & Oli

Au menu de notre playlist cette semaine : U2 revient avec un quatorzième disque paru ce vendredi 1er décembre 2017. Depuis 40 ans, le groupe originaire de Dublin martèle ses messages politiques et a vendu près de 200 millions d'albums partout dans le monde. Le trompettiste Ibrahim Maalouf et la chanteuse de jazz américaine Mélodie Gardot ont repris "J'attendrai" de Dalida. Et pour finir, Bigflo & Oli, sont nos découvertes de la semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.